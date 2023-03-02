Власти Казани повысили стоимость услуг по погребению

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Исполком Казани установил новую стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в городе. По сравнению с 2021 годом она выросла на 1 369 рублей.

С 1 февраля 2023 года стоимость услуг, предоставляемых по гарантированному перечню услуг по погребению в Казани составит 7 793 рубля 48 копеек. Бесплатным остается оформление необходимых документов.

Почти половина суммы приходится непосредственно на погребение — рытье могилы и захоронение. Эту услугу оценили в 3 505 рублей 56 копеек.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Стоимость предоставления и доставки гроба и других предметов, необходимых для погребения, составит 2 541 рубль 21 копейку. Перевозку тела или останков умершего на кладбище из расчета 3 часа оценили в 1 746 рублей 71 копейку.

Напомним, с 1 февраля 2021 году стоимость услуг, предоставляемых по гарантированному перечню услуг по погребению в Казани составляла 6 424 рублей 98 копеек. Предоставление и доставка гроба и других предметов оценивалось в 2 095 рублей.

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Татьяна Демина