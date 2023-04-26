Трех челнинцев заподозрили в диверсии

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На троих жителей Набережных Челнов возбудили уголовное дело по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ («Диверсия»). Двое из них — несовершеннолетние, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Татарстану.

Следствие считает, что 20-21 марта 2023 года компания подожгла релейный шкаф светофора на железнодорожном перегоне «Автозаводская станция — Сидоровка» в Тукаевском районе Татарстана. В результате их действий был поврежден объект транспортной инфраструктуры.

В отношении одного из подозреваемых судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении остальных — в виде присмотра за несовершеннолетним подозреваемым.

Фото: realnoevremya.ru

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также ведут поиски других лиц, причастных к совершению преступления.

Напомним, Совет Федерации одобрил закон, который вводит в России пожизненное лишение свободы за госизмену и ужесточает ответственность за терроризм. Также законопроект ужесточает наказание по статье «Диверсия» — до 20 лет вместо 15 лет.

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Айрат Назипов