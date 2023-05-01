За год в Татарстане снизилась численность населения в 20 районах
За 2022 год в Татарстане численность населения сократилась в 20 из 45 муниципальных образований, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики. В остальных, например, в Казани и в Набережных Челнах, она выросла.
Заметнее всего за год число жителей уменьшилось в Нурлатском районе Татарстана — на 1 267 человек. На начало 2023 года на его территории насчитывалось 52 133 граждан.
Также численность населения сократилась в Азнакаевском, Аксубаевском, Актанышском, Апастовском, Атнинском, Бавлинском, Буинском, Дрожжановском, Елабужском, Кайбицком, Камско-Устьинском, Лениногорском, Мамадышском, Мензелинском, Рыбно-Слободском, Сабинском, Тетюшском, Тюлячинском и Черемшанском районах.
Среди муниципалитетов, в которых численность населения увеличилась, наибольший прирост зафиксировали в Казани — на 55 512 человек. На 1 января текущего города в столице Татарстана проживало 1 314 685 людей.
Выросла численность населения также в Агрызском, Алексеевском, Алькеевском, Альметьевском, Арском, Балтасинском, Бугульминском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Заинском, Зеленодольском, Кукморском, Лаишевском, Менделеевском, Муслюмовском, Нижнекамском, Новошешминском, Пестречинском, Сармановском, Спасском, Тукаевском, Чистопольском и Ютазинском районах Татарстана.
«Реальное время» на основе данных официальной статистики составила сравнению таблицу по численности населения городов и районов Татарстана на начало 2022 и 2023 годов:
|
На 1 января 2023 года
|
На 1 января 2022 года
|
Казань
|
1 314 685
|
1 259 173
|
Набережные Челны
|
545 750
|
528 366
|
Агрызский
|
34 692
|
33 936
|
Азнакаевский
|
57 623
|
57 765
|
Аксубаевский
|
26 484
|
26 959
|
Актанышский
|
27 710
|
28 148
|
Алексеевский
|
24 739
|
24 522
|
Алькеевский
|
18 228
|
18 177
|
Альметьевский
|
213 275
|
207 966
|
Апастовский
|
18 786
|
18 954
|
Арский
|
50 166
|
49 798
|
Атнинский
|
12 371
|
12 532
|
Бавлинский
|
32 711
|
33 196
|
Балтасинский
|
32 861
|
32 774
|
Бугульминский
|
100 110
|
100 093
|
Буинский
|
39 524
|
39 957
|
Верхнеуслонский
|
17 493
|
16 052
|
Высокогорский
|
58 283
|
54 511
|
Дрожжановский
|
20 429
|
20 734
|
Елабужский
|
85 667
|
85 825
|
Заинский
|
85 667
|
51 877
|
Зеленодольский
|
169 710
|
165 726
|
Кайбицкий
|
12 622
|
12 828
|
Камско-Устьинский
|
14 305
|
14 342
|
Кукморский
|
51 290
|
50 227
|
Лаишевский
|
67 057
|
55 530
|
Лениногорский
|
78 468
|
79 129
|
Мамадышский
|
39 955
|
40 451
|
Менделеевский
|
30 523
|
29 273
|
Мензелинский
|
26 732
|
26 962
|
Муслюмовский
|
18 828
|
18 748
|
Нижнекамский
|
277 053
|
275 816
|
Новошешминский
|
12 798
|
12046
|
Нурлатский
|
52 133
|
53 400
|
Пестречинский
|
64 944
|
53 730
|
Рыбно-Слободский
|
24 078
|
24 165
|
Сабинский
|
30 407
|
30 458
|
Сармановский
|
34 003
|
33 253
|
Спасский
|
18 209
|
17 961
|
Тетюшский
|
20 066
|
20 524
|
Тукаевский
|
48 959
|
45 514
|
Тюлячинский
|
13 562
|
13 571
|
Черемшанский
|
17 962
|
17 984
|
Чистопольский
|
73 850
|
73 766
|
Ютазинский
|
19 712
|
19 676
Напомним, согласно уточненным данным по численности постоянных жителей с учетом Всероссийской переписи населения, проведенной в 2021 году, в Татарстане на 1 января 2023-го проживало 4 001 625 граждан. Это на 1 541 человека больше, чем на начало 2022-го.
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