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За год в Татарстане снизилась численность населения в 20 районах

11:09, 01.05.2023
За год в Татарстане снизилась численность населения в 20 районах
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За 2022 год в Татарстане численность населения сократилась в 20 из 45 муниципальных образований, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики. В остальных, например, в Казани и в Набережных Челнах, она выросла.

Заметнее всего за год число жителей уменьшилось в Нурлатском районе Татарстана — на 1 267 человек. На начало 2023 года на его территории насчитывалось 52 133 граждан.

Также численность населения сократилась в Азнакаевском, Аксубаевском, Актанышском, Апастовском, Атнинском, Бавлинском, Буинском, Дрожжановском, Елабужском, Кайбицком, Камско-Устьинском, Лениногорском, Мамадышском, Мензелинском, Рыбно-Слободском, Сабинском, Тетюшском, Тюлячинском и Черемшанском районах.

Среди муниципалитетов, в которых численность населения увеличилась, наибольший прирост зафиксировали в Казани — на 55 512 человек. На 1 января текущего города в столице Татарстана проживало 1 314 685 людей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Выросла численность населения также в Агрызском, Алексеевском, Алькеевском, Альметьевском, Арском, Балтасинском, Бугульминском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Заинском, Зеленодольском, Кукморском, Лаишевском, Менделеевском, Муслюмовском, Нижнекамском, Новошешминском, Пестречинском, Сармановском, Спасском, Тукаевском, Чистопольском и Ютазинском районах Татарстана.

«Реальное время» на основе данных официальной статистики составила сравнению таблицу по численности населения городов и районов Татарстана на начало 2022 и 2023 годов:

На 1 января 2023 года

На 1 января 2022 года

Казань

1 314 685

1 259 173

Набережные Челны

545 750

528 366

Агрызский

34 692

33 936

Азнакаевский

57 623

57 765

Аксубаевский

26 484

26 959

Актанышский

27 710

28 148

Алексеевский

24 739

24 522

Алькеевский

18 228

18 177

Альметьевский

213 275

207 966

Апастовский

18 786

18 954

Арский

50 166

49 798

Атнинский

12 371

12 532

Бавлинский

32 711

33 196

Балтасинский

32 861

32 774

Бугульминский

100 110

100 093

Буинский

39 524

39 957

Верхнеуслонский

17 493

16 052

Высокогорский

58 283

54 511

Дрожжановский

20 429

20 734

Елабужский

85 667

85 825

Заинский

85 667

51 877

Зеленодольский

169 710

165 726

Кайбицкий

12 622

12 828

Камско-Устьинский

14 305

14 342

Кукморский

51 290

50 227

Лаишевский

67 057

55 530

Лениногорский

78 468

79 129

Мамадышский

39 955

40 451

Менделеевский

30 523

29 273

Мензелинский

26 732

26 962

Муслюмовский

18 828

18 748

Нижнекамский

277 053

275 816

Новошешминский

12 798

12046

Нурлатский

52 133

53 400

Пестречинский

64 944

53 730

Рыбно-Слободский

24 078

24 165

Сабинский

30 407

30 458

Сармановский

34 003

33 253

Спасский

18 209

17 961

Тетюшский

20 066

20 524

Тукаевский

48 959

45 514

Тюлячинский

13 562

13 571

Черемшанский

17 962

17 984

Чистопольский

73 850

73 766

Ютазинский

19 712

19 676

Напомним, согласно уточненным данным по численности постоянных жителей с учетом Всероссийской переписи населения, проведенной в 2021 году, в Татарстане на 1 января 2023-го проживало 4 001 625 граждан. Это на 1 541 человека больше, чем на начало 2022-го.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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