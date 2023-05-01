За год в Татарстане снизилась численность населения в 20 районах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За 2022 год в Татарстане численность населения сократилась в 20 из 45 муниципальных образований, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики. В остальных, например, в Казани и в Набережных Челнах, она выросла.

Заметнее всего за год число жителей уменьшилось в Нурлатском районе Татарстана — на 1 267 человек. На начало 2023 года на его территории насчитывалось 52 133 граждан.

Также численность населения сократилась в Азнакаевском, Аксубаевском, Актанышском, Апастовском, Атнинском, Бавлинском, Буинском, Дрожжановском, Елабужском, Кайбицком, Камско-Устьинском, Лениногорском, Мамадышском, Мензелинском, Рыбно-Слободском, Сабинском, Тетюшском, Тюлячинском и Черемшанском районах.

Среди муниципалитетов, в которых численность населения увеличилась, наибольший прирост зафиксировали в Казани — на 55 512 человек. На 1 января текущего города в столице Татарстана проживало 1 314 685 людей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Выросла численность населения также в Агрызском, Алексеевском, Алькеевском, Альметьевском, Арском, Балтасинском, Бугульминском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Заинском, Зеленодольском, Кукморском, Лаишевском, Менделеевском, Муслюмовском, Нижнекамском, Новошешминском, Пестречинском, Сармановском, Спасском, Тукаевском, Чистопольском и Ютазинском районах Татарстана.

«Реальное время» на основе данных официальной статистики составила сравнению таблицу по численности населения городов и районов Татарстана на начало 2022 и 2023 годов:

На 1 января 2023 года На 1 января 2022 года Казань 1 314 685 1 259 173 Набережные Челны 545 750 528 366 Агрызский 34 692 33 936 Азнакаевский 57 623 57 765 Аксубаевский 26 484 26 959 Актанышский 27 710 28 148 Алексеевский 24 739 24 522 Алькеевский 18 228 18 177 Альметьевский 213 275 207 966 Апастовский 18 786 18 954 Арский 50 166 49 798 Атнинский 12 371 12 532 Бавлинский 32 711 33 196 Балтасинский 32 861 32 774 Бугульминский 100 110 100 093 Буинский 39 524 39 957 Верхнеуслонский 17 493 16 052 Высокогорский 58 283 54 511 Дрожжановский 20 429 20 734 Елабужский 85 667 85 825 Заинский 85 667 51 877 Зеленодольский 169 710 165 726 Кайбицкий 12 622 12 828 Камско-Устьинский 14 305 14 342 Кукморский 51 290 50 227 Лаишевский 67 057 55 530 Лениногорский 78 468 79 129 Мамадышский 39 955 40 451 Менделеевский 30 523 29 273 Мензелинский 26 732 26 962 Муслюмовский 18 828 18 748 Нижнекамский 277 053 275 816 Новошешминский 12 798 12046 Нурлатский 52 133 53 400 Пестречинский 64 944 53 730 Рыбно-Слободский 24 078 24 165 Сабинский 30 407 30 458 Сармановский 34 003 33 253 Спасский 18 209 17 961 Тетюшский 20 066 20 524 Тукаевский 48 959 45 514 Тюлячинский 13 562 13 571 Черемшанский 17 962 17 984 Чистопольский 73 850 73 766 Ютазинский 19 712 19 676

Напомним, согласно уточненным данным по численности постоянных жителей с учетом Всероссийской переписи населения, проведенной в 2021 году, в Татарстане на 1 января 2023-го проживало 4 001 625 граждан. Это на 1 541 человека больше, чем на начало 2022-го.

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Татьяна Демина