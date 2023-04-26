МВД не против продажи пива на стадионах при условии работы системы идентификации болельщиков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

МВД России не возражает против законопроекта о продаже пива на стадионах при условии работающей системы идентификации болельщиков, заявил представитель ведомства Валерий Ботвин.



По его словам, за последние полтора года позиция ведомства по законопроекту не изменилась и основывается на исполнении требований безопасности при продаже пива на стадионах.

— Аспекты: обязательное наличие СИБов — системы идентификации болельщиков. Эти соревнования должны быть определены перечнем правительства РФ, это основное, что сейчас практически на всех футбольных стадионах у нас исполнено. При соблюдении вот этих наших требований мы против принятия проекта федерального закона не возражаем, — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует в России с 2005 года. В 2019 году в Госдуму внесли законопроект о возвращении напитка на стадионы. Тогда же его приняли в первом чтении.

Инициатором запуска нового законопроекта летом 2018 года стал президент Татарстана, который попросил «вернуть пиво на стадионы ради православных». Он обосновал это «заботой о православных братьях» и добавил, что в Казани за время проведения чемпионата мира по футболу было продано пива на 89 миллионов рублей, и «никаких эксцессов, никаких проблем не было».



Руководство Татарстана указывало, что поддерживает инициативу по возвращению продажи пива на стадионах, поскольку это позволит спортобъектам улучшить свои финансовые показатели. Вырученные от продажи деньги пойдут на укрепление материально-технической базы и поддержку спортивных школ.

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Маргарита Головатенко