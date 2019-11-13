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Власти Татарстана: продажа пива на стадионах поддержит спортивные школы

21:37, 13.11.2019
Власти Татарстана: продажа пива на стадионах поддержит спортивные школы
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Руководство Татарстана поддерживает инициативу по возвращению продажи пива на стадионах, поскольку это позволит спортобъектам улучшить свои финансовые показатели. Вырученные от продажи деньги пойдут на укрепление материально-технической базы и поддержку спортивных школ.

Такое пояснение дала официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

«Когда Рустам Нургалиевич выступал на Совете по спорту с такой инициативой, он безусловно опирался на тот опыт управления наследием, который в Татарстане сформировался гораздо раньше, чем в других субъектах, еще в 2013 году, когда проходила Универсиада», — ответила она на вопрос ТАСС о предложении президента Татарстана Рустама Минниханова, озвученном на заседании Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта летом 2018 года.

Замруководителя пресс-службы президента РТ отметила, что игры ЧМ-2018 показали возможность торговли пивом «цивилизованно, без рисков».

«Финансовые возможности, которые открываются перед этими спортивными сооружениями, могут стать серьезным подспорьем в укреплении материально-технической базы, поддержке спортивных школ на этих площадках, содержании объектов». Напомним, что поднятый Миннихановым вопрос о возможности возвращения пива на стадионы обсуждается последний год все шире и шире.

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