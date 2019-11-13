Власти Татарстана: продажа пива на стадионах поддержит спортивные школы

Руководство Татарстана поддерживает инициативу по возвращению продажи пива на стадионах, поскольку это позволит спортобъектам улучшить свои финансовые показатели. Вырученные от продажи деньги пойдут на укрепление материально-технической базы и поддержку спортивных школ.

Такое пояснение дала официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

«Когда Рустам Нургалиевич выступал на Совете по спорту с такой инициативой, он безусловно опирался на тот опыт управления наследием, который в Татарстане сформировался гораздо раньше, чем в других субъектах, еще в 2013 году, когда проходила Универсиада», — ответила она на вопрос ТАСС о предложении президента Татарстана Рустама Минниханова, озвученном на заседании Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта летом 2018 года.

Замруководителя пресс-службы президента РТ отметила, что игры ЧМ-2018 показали возможность торговли пивом «цивилизованно, без рисков».

«Финансовые возможности, которые открываются перед этими спортивными сооружениями, могут стать серьезным подспорьем в укреплении материально-технической базы, поддержке спортивных школ на этих площадках, содержании объектов». Напомним, что поднятый Миннихановым вопрос о возможности возвращения пива на стадионы обсуждается последний год все шире и шире.