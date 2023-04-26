ЮАР не планирует выходить из-под юрисдикции Международного уголовного суда

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Южная Африка не собирается выходить из-под юрисдикции Международного уголовного суда, сказано в заявлении на сайте президента ЮАР.



Указывается, что заявление президента Сирила Рамафосы об обратном во время брифинга правящим «Африканским национальным конгрессом» (АНК) было ошибочным.

— Президент хотел бы прояснить, что Южная Африка остается стороной, подписавшей Римский статут, и будет продолжать кампанию за равное и последовательное применение международного права, — приводит заявление «Интерфакс».

В апреле спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о принятии законодательных инициатив, которые защитят россиян «от противоправных действий международных организаций». В этот перечень попал и Международный уголовный суд.

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Маргарита Головатенко