РБК: Казань — единственный крупный город России с подешевевшей посуточной арендой жилья на майские праздники

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казань стала единственным городом-миллионником в России, в котором уменьшилась средняя стоимость аренды посуточного жилья на майские праздники, снижение составило 2%, сообщает РБК со ссылкой на аналитиков «Суточно.ру», сервис бронирования «Островок» и платформы «Avito Недвижимость».



Снижение в 2% в Казани на ценнике практически не отразилось: год назад это было 4,78 тысячи рублей, а сейчас — 4,66 тысячи.

Стоимость посуточной аренды по основным туристическим направлениям в мае оказалась на 12% выше, чем в мае 2022-го. По спросу столицу Татарстана обогнал только Санкт-Петербург. На третьем месте после Казани расположилась Москва, далее — Калининград, Нижний Новгород, Кисловодск, Волгоград, Сочи, Ярославль и Екатеринбург, а еще Минск.

Наиболее существенно средняя стоимость суток размещения выросла в Минске — на 31% за год, до 6,3 тыс. рублей. В тройку также вошли Нижний Новгород (+16%, 5 тыс. рублей) и Ярославль (13%, 4,8 тыс. рублей).



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казань готовится к большому потоку гостей: загрузка некоторых отелей на майские праздники составила 100%. В целом средняя загрузка казанских гостиниц на майские праздники достигает 70% и выше. Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал проследить за тем, чтобы в эти дни в республике были организованы спортивные и культурные мероприятия.

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Маргарита Головатенко