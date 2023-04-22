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Рустам Минниханов поручил организовать спортивные и культурные мероприятия на майские праздники

19:16, 22.04.2023
Рустам Минниханов поручил организовать спортивные и культурные мероприятия на майские праздники
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов напомнил о череде майских праздников. Он призвал проследить за тем, чтобы в эти дни в республике были организованы спортивные и культурные мероприятия.

По его мнению, они должны помочь татарстанцам провести выходные дни с пользой.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Отметим, что гостиницы в Татарстане на майские праздники забронированы на 85%. По рассказам председателя Комитета республики по туризму Сергея Иванова, такой «ажиотажный спрос» в республике фиксируют в последние годы.

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Айрат Назипов
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