Татарстан планирует расширить работу с Узбекистаном в сфере профессионального образования

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Татарстан хочет расширить сотрудничество с Узбекистаном по подготовке обучающихся по линии среднего профессионального образования — республика планирует принимать студентов в своих ресурсных центрах и готовить преподавателей Узбекистана, сообщил ТАСС на полях международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия» министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.



По его словам, в Татарстане сейчас учатся 3,3 тыс. студентов из Узбекистана.

— Есть еще возможности большие. Мы хотим, чтобы к нам приезжали студенты по всем направлениям, и мы должны расширить подготовку студентов, обучающихся по линии среднего профессионального образования. В республике у нас 45 ресурсных центров, идет целенаправленная подготовка студентов на хорошей базе по направлениям, — сказал он.

Хадиуллин отметил, что в первую очередь это касается крупных городов и промышленных центров Татарстана — Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Нижнекамска.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Выставка «Иннопром. Центральная Азия» проходит с 24 по 26 апреля в Ташкенте. В ней принимает участие раис Татарстана Рустам Минниханов. Также он принял участие в пленарной сессии.

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Маргарита Головатенко