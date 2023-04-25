Рустам Минниханов принял участие в пленарной сессии «Иннопром. Центральная Азия»

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в пленарной сессии «Иннопром. Центральная Азия» в Узбекистане, сообщает его пресс-служба.



Всего международная промышленная выставка собрала более 700 компаний. В течение трех дней здесь проходят специализированные сессии на актуальные темы промышленной политики. Среди участников — руководители органов власти, крупные бизнесмены, инженеры, технологи и IT-специалисты.

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

На выставке пройдет форум производителей компонентов, где представители малого и среднего бизнеса смогут представить свои продукты и решения руководителям по закупкам крупнейших промышленных компаний. Еще запланированы встречи с торговыми представителями России в странах Центральной Азии.

На пленарном заседании выступили заместитель председателя правительства России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев, министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов принимает участие в Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия», проходящей в Узбекистане. Республику на площадке представляют порядка 50 компаний.

Сегодня раис РТ встретился с хокимом Ташкентской области Узбекистана Зоиром Мирзаевым. На площадке «Иннопрома» стороны обсудили возможные направления сотрудничества.

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Маргарита Головатенко