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Рустам Минниханов посетил выставку «Иннопром. Центральная Азия» в Узбекистане

08:15, 25.04.2023
Рустам Минниханов посетил выставку «Иннопром. Центральная Азия» в Узбекистане
Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов принимает участие в Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия», проходящей в Узбекистане.

Республику на площадке представляют порядка 50 компаний.

Все они выставлены на стенде Татарстана. Минниханов вместе с Хокимом Сурхандарьинской области Узбекистана ознакомились с презентациями предприятий республики.

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Вчера Минниханов в ходе своей рабочей поездки в Узбекистан встретился с премьер-министром республики Абдуллой Ариповым и заявил, что в «эти непростые времена» республикам удалось сохранить «эффективное торгово-экономическое и культурно-гуманитарное партнерство». Также он встретился с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.

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Илина Хакимова
ОбществоВласть Татарстан

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