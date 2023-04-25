Рустам Минниханов посетил выставку «Иннопром. Центральная Азия» в Узбекистане
Раис Татарстана Рустам Минниханов принимает участие в Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия», проходящей в Узбекистане.
Республику на площадке представляют порядка 50 компаний.
Все они выставлены на стенде Татарстана. Минниханов вместе с Хокимом Сурхандарьинской области Узбекистана ознакомились с презентациями предприятий республики.
Вчера Минниханов в ходе своей рабочей поездки в Узбекистан встретился с премьер-министром республики Абдуллой Ариповым и заявил, что в «эти непростые времена» республикам удалось сохранить «эффективное торгово-экономическое и культурно-гуманитарное партнерство». Также он встретился с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.
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