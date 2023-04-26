В США представят резолюцию о попытках вернуть Украину к границам 1991 года

В США конгрессмены от обеих партий заявили, что представят резолюцию, согласно которой Америка будет добиваться возвращения Украины к границам 1991 года, а также ее вступления в НАТО, передает портал Yahoo News.



По его сведениям, в документе подчеркивается, что Вашингтон должен оказывать Киеву военную помощь, добиваться «победы Украины» и «восстановления ее международно признанных границ 1991 года».

Также в документе отмечается, что США должны принимать все необходимые меры для вступления Украины в НАТО и «выплаты репараций» Россией. В число авторов инициативы входят члены палаты представителей Конгресса США Джо Уилсон (демократ, от штата Южная Каролина) и Стив Коэн (демократ, от штата Теннесси).



Резолюцию сначала рассмотрит комитет по иностранным делам Палаты представителей. По сведениям портала, в Сенате Конгресса США, «видимо, растет поддержка» того, чтобы представить аналогичный документ.



Подчеркнем, что в сентябре прошлого года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу их вхождения в состав России. За высказалось большинство жителей регионов. В Запорожской области идею поддержали 93,11% избирателей, в Херсонской области — 87,05%. В ЛНР этот показатель составил 98,42%, а в ДНР — 99,23%.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова