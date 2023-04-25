Глава МИД России рассказал о неудачной попытке НАТО «развалить страну»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс планировал развалить РФ, но потерпел неудачу. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

— Оценки, которые непредвзятые наблюдатели, политологи делают и в Российской Федерации, и за рубежом, заключаются в том, что НАТО хотела развалить Российскую Федерацию, а в итоге она ее сплотила, — цитирует Лаврова RT.

Фото: commons.wikimedia.org

На прошлой неделе сообщалось, что страны-участники НАТО готовятся к потенциальным боевым действиям на своих границах после начала Россией специальной военной операции на Украине. По данным СМИ, Североатлантический альянс планирует разместить на границе с Россией еще больше войск, провести глубокую интеграцию военных планов США и союзников, а также увеличить военные расходы.



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Айрат Назипов