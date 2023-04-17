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NYT: НАТО готовится к возможным боевым действиям на своих границах

16:43, 17.04.2023
NYT: НАТО готовится к возможным боевым действиям на своих границах
Фото: wikipedia.org

НАТО готовится к потенциальным боевым действиям на своих границах после начала Россией специальной военной операции на Украине. Об этом пишет RT со ссылкой на The New York Times.

— Самый дорогостоящий конфликт в Европе со времен холодной войны подтолкнул Организацию Североатлантического договора к полномасштабным усилиям по превращению в дееспособный военный альянс, — сказано в публикации.

По данным издания, Североатлантический альянс планирует разместить на границе с Россией еще больше войск, провести глубокую интеграцию военных планов США и союзников, а также увеличить военные расходы.

Фото: commons.wikimedia.org

Напомним, парламент Финляндии одобрил вхождение страны в альянс 1 марта 2023-го. Парламент Турции одобрил законопроект о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО 31 марта.

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Айрат Назипов
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