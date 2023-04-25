В МИД Швеции объяснили высылку пятерых российских дипломатов
Шведское Министерство иностранных дел объяснило, почему решило выслать из страны пять российских дипломатов. Развернутый комментарий ведомство дало «РИА Новости».
— Служба государственной безопасности Швеции (и другие соответствующие государственные органы) сообщили, что Россия постоянно занимается сбором разведданных в Швеции. Это угроза безопасности, к которой правительство относится очень серьезно, — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что власти работают «над прекращением сбора разведданных Россией в Швеции и противодействием ему».
Напомним, сегодня глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём объявил о высылке пяти российских дипломатов. Он объяснил такое решение тем, что деятельность российских сотрудников в Швеции «несовместима с их дипломатическим статусом».
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