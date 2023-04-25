В МИД Швеции объяснили высылку пятерых российских дипломатов

Шведское Министерство иностранных дел объяснило, почему решило выслать из страны пять российских дипломатов. Развернутый комментарий ведомство дало «РИА Новости».

— Служба государственной безопасности Швеции (и другие соответствующие государственные органы) сообщили, что Россия постоянно занимается сбором разведданных в Швеции. Это угроза безопасности, к которой правительство относится очень серьезно, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что власти работают «над прекращением сбора разведданных Россией в Швеции и противодействием ему».

Фото: commons.wikimedia.org

Напомним, сегодня глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём объявил о высылке пяти российских дипломатов. Он объяснил такое решение тем, что деятельность российских сотрудников в Швеции «несовместима с их дипломатическим статусом».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов