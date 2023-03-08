Аналитик рассказал о тайных поставках продукции Apple в Россию

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что Apple создает пути для бесперебойных поставок iPhone в Россию. Он считает, что прекратить поставки в РФ по параллельному импорту невозможно.

— Были слухи, что кто-то попытался нажиться на этой истории, поднять цену для России, но из этого ничего не вышло. Товаров очень много, и iPhone, и других вещей. Продаются как раньше, и нет никаких оснований говорить даже о том, что цены меняются. Более того, сегодня, если говорить конкретно о iPhone, для России цены предлагают даже ниже, чем обычно, — сказал Муртазин в эфире радио «Комсомольская правда».

Аналитик полагает, что в США могут заблокировать продукцию Apple, но это будет очень плохой практикой. Он добавляет, Apple не хочет терять российский рынок, поэтому использует серую схему для того, чтобы устройства компании попадали на территорию РФ.

Фото: pixabay.com

— Если в соседней стране население два миллиона человек и продажи iPhone составляли 100 тысяч в год, а компания начинает туда вдруг поставлять полмиллиона iPhone, а потом миллион, то многое становится понятным. Ну, наверное, не каждый второй там покупает iPhone, поэтому ясно, куда они идут. Но это делает сама компания, создает пути, чтобы товар бесперебойно поступал на российский рынок, — объяснил эксперт.

В начале месяца появилась информация о том, что иностранные посредники начали отказываться от поставки iPhone в Россию по параллельному импорту. Сообщалось, что так поступили некоторые посредники с Ближнего Востока, помогавшие отечественным ретейлерам.



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Айрат Назипов