В Татарстане ввели нерестовый запрет на ловлю рыбы до 5 июня

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане стартовала комплексная оперативно-профилактическая операция «Нерест-2023». Об этом сообщает Госкомитет республики по биологическим ресурсам.

С 25 апреля на акваториях региона действует полный запрет на промышленное рыболовство. За нарушение правил рыболовства может грозить как административная, так и уголовная ответственность.

— Необходимо отметить, что для любительского рыболовства допускается применение одной поплавочной или донной удочки с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина, — рассказали в Госкомитете Татарстана по биоресурсам.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Согласно правилам рыболовства для Волжско-Каспийского бассейна, в этом году запрет действует до 5 июня.

В прошлом году операция Нерест проходила в те же сроки. В рамках нее сотрудники ведомства следили за соблюдением правил ловли рыбы и выявляют случаи браконьерства.

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Айрат Назипов