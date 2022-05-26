В Нижнекамском районе Татарстана из незаконных сетей спасли более 30 кг рыбы

В Нижнекамском районе Татарстана обнаружили три незаконно установленные сети для ловли рыбы. Об этом сообщает Госкомитет республики по биологическим ресурсам.

В ходе рейда специалисты ведомства спасли более 30 кг рыбы. Отмечается, что за нарушение правил рыболовства в нерестовый период грозит и административная, и уголовная ответственность.

В Госкомитете Татарстана по биоресурсам добавили, что в республике завершается комплексная оперативно-профилактическая операция «Нерест». В рамках нее сотрудники ведомства следят за соблюдением правил ловли рыбы и выявляют случаи браконьерства.

Недавно в республике задержали браконьера за незаконный вылов водных биоресурсов. В результате была изъята сеть длинной 30 м и забродник.

Диана Жиленкова