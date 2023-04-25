Помощник президента России спрогнозировал рост зарплат на 10% по итогам апреля

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Уровень зарплат в России в этом году будет расти и по итогам апреля составит 10% в годовом выражении. Об этом сообщил помощник президента по экономике Максим Орешкин.



— Уровень доходов населения, уровень заработных плат будет расти. Например, в этом году нас ожидает очень серьезный рост заработных плат. По итогам апреля он должен составить порядка 10% от уровня прошлого года, — цитирует его ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

Максим Орешкин также заявил, что на конец апреля 2023-го годовая инфляция в России составила около 2,5%. Он отметил, что со снижением инфляции в России активно растут зарплаты. Банки продолжают выдавать населению и компаниям кредиты.

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Маргарита Головатенко