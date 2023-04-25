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Глава МИД Швеции объявил о высылке пяти российских дипломатов

15:42, 25.04.2023
Глава МИД Швеции объявил о высылке пяти российских дипломатов
Фото: pxhere.com

Глава МИД Швеции объявил о высылке пяти российских дипломатов, сообщает RT со ссылкой на телеканал SVT.

Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём объяснил такое решение тем, что деятельность российских сотрудников в Швеции «несовместима с их дипломатическим статусом».

Министерство иностранных дел Швеции 5 апреля сообщало о решении выслать трех российских дипломатов, которые не работают в стране в соответствии с Венской конвенцией.

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Маргарита Головатенко
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