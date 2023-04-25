В Татарстане стартовала акция «Георгиевская ленточка»
В России, в том числе Татарстане, стартовала акция «Георгиевская ленточка». Она продлится включительно до 9 мая.
Раздавать символ в Казани начали на ул. Баумана рядом с памятником Федору Шаляпину. Волонтеры также будут раздавать ленточки в парках и скверах.
О том, как Казань готовится к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в материале «Реального времени».
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