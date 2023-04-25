В Татарстане в ходе акции «Рамадан — месяц добрых дел» помощь получили более 7 тысяч нуждающихся

В Татарстане в ходе благотворительного марафона «Рамадан — месяц добрых дел» получили помощь более 7 тысяч нуждающихся. Духовное управление мусульман республики объявило традиционную акцию с первого дня священного месяца, сообщает ДУМ РТ.



Одним из главных итогов марафона стал сбор средств на оплату лечения тяжелобольных детей. Возможность пройти курсы реабилитации и лечения получили 23 ребенка в возрасте от 2 до 18 лет, страдающие такими тяжелыми заболеваниями, как ДЦП, спинальная мышечная атрофия, дезагригационная тромбоцитопатия, внутренняя постгеморрагическая гидроцефалия, состояние после ВПШ, краниостеноз, поражение ЦНС, РАС и др.

Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ собрал фитр и фидию в размере свыше 1,9 млн рублей. Средства распределили среди 29 малоимущих семей, еще их направили на социальные проекты фонда.

Помощь была оказана и малоимущим семьям Татарстана. В течение всего месяца БФ «Закят» обеспечил 625 подопечных фонда, шакирдов и преподавателей медресе, взрослых с ОВЗ (колясочники) и других нуждающихся 4,5 тонны продуктов питания.

Были проведены 45 благотворительных ифтаров, на которых накормили свыше 5 тысяч нуждающихся Казани, Альметьевского, Арского, Кукморского, Пестречинского, Ютазинского районов республики.

«Рамазан фест», посвященный окончанию священного месяца Рамадан, впервые прошел в Казани на территории префектуры «Старый город». Праздничная площадка развернулась на улице Каюма Насыри. В программе праздника — концерт, кулинарное и бармен-шоу с национальными напитками, выставка ремесленников и мастеров по пошиву национальной одежды, народные игры, мастер-классы.



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Маргарита Головатенко