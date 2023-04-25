В Казани День родного языка отметят концертом у театра Камала и праздником поэзии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани и других городах и районах Татарстана в среду, 26 апреля, отметят День родного языка и 137-летие со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. В столице республики в честь праздника запланировано несколько мероприятий.

На 8 часов в Казани запланировано возложение цветов к памятнику Габдуллы Тукая в сквере, названном в его честь. Ожидается, что участие в мероприятии примет раис республики Рустам Минниханов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также в Казани 26 апреля в 11.00 состоится праздничный концерт на сцене Татарского академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. На нем Рустам Минниханов объявит лауреатов государственной премии Татарстана имени Габдуллы Тукая 2023 года.

В 14.00 в Казани состоится праздник поэзии, сообщили в Министерстве культуры Татарстана. Его проведут у памятника Габдуллы Тукаю, расположенного рядом с театром оперы и балета имени Мусы Джалиля.



Перед театром имени Галиаскара Камала в 16.00 начнется гала-концерт, на котором подведут итоги республиканского конкурса-акции «Мин татарча сөйләшәм!». Перед жителями и гостями Казани выступят «Оммаж», Gauga, qaynar, «Дышать», «Караш», Enaecash, Yatmas Dusai, Айрат Хайруллин, Анастасия Макарова, АлияНур, Ilgiz и Arslan.

День родного языка в Татарстане ежегодно празднуется 26 апреля — в день рождения Габдуллы Тукая. Раис республики Рустам Минниханов поручил отметить дату «на высоком организационном и содержательном уровне».



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Татьяна Демина