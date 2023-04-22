Раис Татарстана призвал отметить День родного языка и день рождения Тукая на высоком уровне
В Татарстане 26 апреля отметят День родного языка и день рождения татарского поэта Габдуллы Тукая. В связи с этим раис Татарстана поручил провести праздник «на высоком организационном и содержательном уровне».
Совещание в Доме правительства РТ прошло в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами. В нем также принял участие премьер-министр республики Алексей Песошин.
Также на совещании Минниханов поручил провести на самом высоком уровне День Победы. Раис Татарстана попросил глав районов республики на этот день и другие майские выходные организовать дежурства ответственных лиц. Он указал, что они должны быть «везде».
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