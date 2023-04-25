Рустам Минниханов встретился с хокимом Ташкентской области Узбекистана

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с хокимом Ташкентской области Узбекистана Зоиром Мирзаевым. На площадке «Иннопрома» стороны обсудили возможные направления сотрудничества, сообщает пресс-служба раиса РТ.



Рустам Минниханов отметил, что Татарстан и Узбекистан сотрудничают на протяжении уже нескольких десятков лет. Благодаря сложившимся добрым традициям взаимоотношений президентов двух стран регионам открываются большие возможности.

— В последнее время мы активно взаимодействуем с узбекистанскими партнерами. Казань и Ташкент — города-побратимы. Один из ярких успешных совместных проектов — химико-индустриальный технопарк «Чирчик», — обратил внимание Минниханов.

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов принимает участие в Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия», проходящей в Узбекистане. Республику на площадке представляют порядка 50 компаний.

Вчера Минниханов в ходе своей рабочей поездки в Узбекистан встретился с премьер-министром республики Абдуллой Ариповым и заявил, что в «эти непростые времена» республикам удалось сохранить «эффективное торгово-экономическое и культурно-гуманитарное партнерство». Также он встретился с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.

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Маргарита Головатенко