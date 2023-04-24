Эксперты оценили последствия расширения ограничений на экспорт в Россию из Южной Кореи

Решение Южной Кореи ужесточить экспортный контроль основных промышленных товаров в отношении России и Белоруссии не несет непоправимых последствий для российской стороны. Такое мнение «Известиям» выразили эксперты.

— По своей сути, они лишь усложняют процедуру экспорта указанных категорий товаров, но не делают невозможным такие поставки в принципе. С учетом уже накопленного опыта бизнеса в обходе подобных рестрикций можно утверждать, что, по крайней мере, частично корейские товары из санкционного списка продолжат поступать на территорию России, — считает управляющий партнер Центра правовой поддержки внешнеэкономической деятельности «ПравоВЭД» Дмитрий Светлов.

Он считает, что аналогичные и однородные товары могут доставить в страну из Китая.

Исполнительный директор Института экономики роста им. П.А. Столыпина Антон Свириденко сказал, что основной импорт из Южной Кореи — это суда и транспортные средства. При этом машины также могут заменить китайские бренды, но с речным транспортом могут возникнуть проблемы.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

— Южная Корея же, скорее всего, рискует потерять наш сырьевой экспорт, для них он был важен. Но здесь, наверное, сказывается и обострение ситуации в регионе. Так что, конечно, терять сотрудничество жаль, но непоправимых последствий это не несет. И это еще раз подчеркивает острейшую необходимость проведения настоящей работы по технологическому суверенитету внутри нашей страны, — подытожил Свириденко.

Сегодня стало известно, что Южная Корея расширит ограничения на экспорт в Россию с 57 до 798 видов товаров. Это же решение распространяется и на Белоруссию.

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Айрат Назипов