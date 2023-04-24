Южная Корея расширит ограничения на экспорт в России с 57 до 798 видов товаров

Южная Корея приняла решение с пятницы расширить список товаров, для экспорта которых в Россию и Белоруссию необходимо получать специальное разрешение у правительства, на 751 позицию, сообщили в пресс-службе министерства торговли промышленности и энергетики Южной Кореи.

— С 28 апреля будет в полной мере реализовано усиление экспортного контроля в отношении экспорта в Россию и Белоруссию, по которому список товаров с ограничением на экспорт расширяется с 57 до 798 позиций, — сказано в сообщении.

Список пополнился товарами промышленного и строительного оборудования, сталелитейных и химических отраслей, деталями для автомобилестроении дороже $50 тыс., проводниками, квантовыми компьютерами и запчастями для них, передает «РИА Новости».

Заявки будут рассматриваться отдельно в каждом конкретном случае, и в виде исключения компаниям, которые соответствуют всем требованиям, будет предоставляться разрешение на экспорт. Какие именно критерии необходимы для получения разрешения, в ведомстве по уточнять не стали, как и полный список товаров.



Напомним, Сеул осудил начало спецоперации, а 24 марта 2022 года ввел контроль за экспортом в Россию перечня из 57 категорий не стратегических товаров и технологий.

Тем не менее в конце марта власти Южной Кореи заявили, что рассматривают заявление о возобновлении прямого авиасообщения с Россией.



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Илина Хакимова