Самолет авиакомпании Flydubai загорелся при взлете в аэропорту Катманду

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Самолет авиакомпании Flydubai загорелся при взлете в аэропорту Катманду и пытается совершить аварийную посадку. Об этом пишет RT со ссылкой на The Kathmandu Post.

Отмечается, что один из двигателей самолета был охвачен огнем. Других подробностей пока нет.

Как позднее сообщили в Управлении гражданской авиации Непала, пилот взял ситуацию под контроль. Самолет не стал совершать экстренную посадку и направляется в Дубай.

В начале года самолет авиакомпании Red Wings совершил 6 января вынужденную посадку в аэропорту Казани из-за проблем с шасси. Узнав о неисправности, командир авиарейса принял решение о вынужденной посадке. Самолет приземлился успешно.На борту находились 87 пассажиров. Никто из них не пострадал.



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Айрат Назипов