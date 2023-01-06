«Известия»: в Казани экстренно сел самолет из-за проблем с шасси

Самолет авиакомпании Red Wings совершил 6 января вынужденную посадку в аэропорту Казани из-за проблем с шасси. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, после взлета у воздушного судна не убрались шасси. В связи с этим командир авиарейса принял решение о вынужденной посадке. Самолет приземлился успешно.

На борту находились 87 пассажиров. Никто из них не пострадал.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в июне при посадке в Сочи загорелось шасси у самолета из Казани. В самолете находился 191 человек. Все пассажиры были эвакуированы, пострадавших нет.

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Айрат Назипов