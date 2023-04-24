Власти Татарстана ввели запрет на получение ряда субсидий иностранными юрлицами

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Власти Татарстана установили требование, согласно которому на получение некоторых субсидий из республиканского бюджета не смогут претендовать иностранные юридические лица. Постановления подписаны в кабмине региона.

Согласно внесенным в ряд постановлений изменениям, на субсидии в Татарстане не смогут претендовать иностранные юридические лица, в том числе офшорные компании, а также российские организации, в уставном капитале которых доля прямого или косвенного участия офшорных компаний в совокупности превышает 25%.

Кабмин республики уточнил, что при расчете доли участия офшорных компаний в капитале российских юрлиц не учитывается их прямое или косвенное участие в капитале публичных акционерных обществ, в том числе со статусом международной компании, акции которых обращаются на организованных торговых площадках в России, а также их косвенное участие в капитале других отечественных организаций, реализованное через участие в капитале указанных ПАО.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Речь идет, в частности, о субсидиях на возмещение затрат по созданию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов, а также связанных с организацией экспозиций Татарстана на выставках, участием, организацией и проведением форумов, выставок, конгрессов, конференций, коллегий, съездов, семинаров, заседаний «круглых столов», проведением мероприятий, связанных с подготовкой и развитием кадров для предприятий промышленности и торговли, а также организацией праздничных мероприятий профориентационного направления. Речь также идет о субсидиях на финансовое обеспечение затрат компаний, связанных с предоставлением объектов спорта для организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в республике.

Напомним, с инициативой запретить иностранным юридическим лицам получать субсидии за счет бюджета Татарстана выступило в этом году Министерство экономики республики. Изменения затронули постановление кабмина региона «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета РТ».



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Татьяна Демина