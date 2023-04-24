Власти Татарстана ввели запрет на получение ряда субсидий иностранными юрлицами
Власти Татарстана установили требование, согласно которому на получение некоторых субсидий из республиканского бюджета не смогут претендовать иностранные юридические лица. Постановления подписаны в кабмине региона.
Согласно внесенным в ряд постановлений изменениям, на субсидии в Татарстане не смогут претендовать иностранные юридические лица, в том числе офшорные компании, а также российские организации, в уставном капитале которых доля прямого или косвенного участия офшорных компаний в совокупности превышает 25%.
Кабмин республики уточнил, что при расчете доли участия офшорных компаний в капитале российских юрлиц не учитывается их прямое или косвенное участие в капитале публичных акционерных обществ, в том числе со статусом международной компании, акции которых обращаются на организованных торговых площадках в России, а также их косвенное участие в капитале других отечественных организаций, реализованное через участие в капитале указанных ПАО.
Речь идет, в частности, о субсидиях на возмещение затрат по созданию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов, а также связанных с организацией экспозиций Татарстана на выставках, участием, организацией и проведением форумов, выставок, конгрессов, конференций, коллегий, съездов, семинаров, заседаний «круглых столов», проведением мероприятий, связанных с подготовкой и развитием кадров для предприятий промышленности и торговли, а также организацией праздничных мероприятий профориентационного направления. Речь также идет о субсидиях на финансовое обеспечение затрат компаний, связанных с предоставлением объектов спорта для организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в республике.
Напомним, с инициативой запретить иностранным юридическим лицам получать субсидии за счет бюджета Татарстана выступило в этом году Министерство экономики республики. Изменения затронули постановление кабмина региона «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета РТ».
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