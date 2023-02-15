Власти Татарстана хотят запретить иностранным юридическим лицам получать субсидии

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В Татарстане могут запретить иностранным юридическим лицам получать субсидии за счет республиканского бюджета. С такой инициативой выступило Министерство экономики республики.

Изменения предлагается внести в постановление кабмина Татарстана «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета РТ».

По задумке авторов, из документа исключат иностранные юридические лица. Касается это и тех, кто зарегистрирован в государствах, которые включены в перечень территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в России.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Окончательное решение по инициативе пока не принято. Проект постановления должен пройти антикоррупционную экспертизу. Она продлится до 20 февраля.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов