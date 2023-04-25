Почти каждый пятый казанец планирует работать после выхода пенсию

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Продолжать работать после выхода на пенсию намерены 18% казанцев. Они заявляют, что просто не представляют себя без дела жизни, свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Большинство жителей столицы Татарстана — 26% — на пенсии хотят путешествовать, 19% — заняться дачей и огородом, 12% — хобби. Еще 9% желают просто жить в свое удовольствие.

Всего 7% респондентов планируют посвятить себя внукам, столько же — спорту. Каждый десятый сообщил о намерении заняться саморазвитием, благотворительностью, ремонтом или предпринимательством.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Продолжать работать на пенсии чаще всего хотят мужчины — 22% против 14% среди женщин. Но больше женщин, чем мужчин, планируют в старости путешествовать или воспитывать внуков (13% против 9%).

Напомним, количество жителей России, которые, достигнув пенсионного возраста, планируют продолжить работать, за два года стало в три раза меньше. Выйдя на пенсию, больше четверти опрошенных россиян — 26% — хотели бы путешествовать. За два года это число почти не изменилась — в 2021-м такой мечтой поделились 24% респондентов.

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Елизавета Пуншева