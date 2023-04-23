Число россиян, собирающихся работать на пенсии, сократилось на треть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Количество жителей России, которые достигнув пенсионного возраста планируют продолжить работать, за два года стало в три раза меньше. Такие данные приводит SuperJob.

Выйдя на пенсию, больше четверти опрошенных россиян — 26% — хотели бы путешествовать. За два года это число почти не изменилась — в 2021-м такой мечтой поделились 24% респондентов.

Еще 15%, уйдя с работы после выхода на пенсию, занялись бы дачей или огородом, а 13% — своим хобби. Отдыхать и жить в свое удовольствие, закончив работать, хотели бы 12% жителей России.

Меньше респондентов говорили о желании воспитывать внуков и вести активный образ жизни — по 5%, читать — 3% и ходить на экскурсии, в театры, в музеи — всего 1%. Затруднились ответить 13% опрошенных.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Не хотят покидать рабочее место после выхода на пенсию, даже если средств для комфортной жизни достаточно, 13% опрошенных россиян. Они заявляют, что не представляют себя без работы.

Опрос проводился 12—21 апреля в 440 населенных пунктах России. В нем приняли участие 2 тысячи респондентов — по тысячи мужчин и женщин старше 45 лет.

Тот факт, что женщины на 5 лет раньше выходят на пенсию, 34% казанцев считают дискриминацией. Еще 52% опрошенных, согласно исследованию, в этом ничего негативного для себя не видят.



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Татьяна Демина