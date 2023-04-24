Посещаемость Казанского Кремля в начале 2023 года выросла на 14,5%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Казанский Кремль за январь — март 2023 года посетили почти 666 тысяч человек — на 14,5% больше, чем за первые четыре месяца прошлого года. Об этом на «деловом понедельнике» сообщила директор Комитета по развитию туризма города Дарья Санникова.



Вырос поток и в другие места. Например, количество посетителей музея «Городская панорама» выросло на 81% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, а музея чак-чака — на 70%.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, более 230 тысяч человек посетили Казанский Кремль с 25 декабря 2022-го по 8 января 2023 года. Из них 200 тысяч побывали на ярмарке во дворе Присутственных мест.

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Татьяна Демина