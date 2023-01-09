В новогодние праздники в Казанском Кремле побывали 230 тысяч человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 25 декабря по 8 января Казанский Кремль посетили более 230 тысяч человек. Еще 200 тысяч из них побывали на ярмарке во дворе Присутственных мест, сообщает пресс-служба мэрии города.

В музеях Казанского Кремля 16 декабря стартовали новогодние программы и детские представления. Для посетителей были организованы мастер-классы, квесты, экскурсии по выставкам и показ спектакля «УхПухи». Всего в новогодние праздники музеи Кремля посетили 25 тысяч человек.

В дни каникул на территории музея-заповедника проводилась экскурсионная программа. Ею воспользовались 27 тысяч человек.

Этой зимой впервые в качестве общественного пространства открылся двор Присутственных мест. 20 декабря здесь стартовала новогодняя ярмарка, а 25 декабря — программа мероприятий. Она включала детские спектакли, экскурсии, театральные перформансы, музыкальные вечера и чтение сказок казанскими актерами.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кроме того, специально для новогодней ярмарки команда фонда «Живой город» подготовила спектакль «Сон Дедушки Мороза — Кыш Бабай тэше». Во Дворе прошло уже шесть показов, еще четыре ожидаются 13 и 14 января: начало в 16.00 и 18.00.

Напомним, что жители и гости Республики Татарстан 10 января смогут бесплатно посетить музеи Казанского Кремля. В порядке живой очереди посетителей примут в Музее истории государственности татарского народа и РТ.

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Айрат Назипов