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Власти Казани рассказали, как в городе пройдет акция «Бессмертный полк»

10:58, 24.04.2023 1
Власти Казани рассказали, как в городе пройдет акция «Бессмертный полк»
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Жителям Казани рассказали, как принять участие в акции «Бессмертный полк» в связи с тем, что традиционное шествие отменили. Они смогут разместить фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, на одежде или машинах.

— Конечно же, как и в предыдущие годы, приглашаем казанцев стать участниками акции «Бессмертный полк». Акция поистине стала всенародной и очень значимой для жителей всей нашей страны. В этом году акция проходит в новом формате. Пешего прохождения колонны не состоится. Однако каждый желающий может разместить портрет своего героя на одежде, значке или на автомобиле, а также разместить информацию на сайте, — сообщил начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Об отмене очного шествия на прошлой неделе объявила сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елена Цунаева. До этого ряд регионов, в том числе Крым, отказались от ее проведения в традиционном формате «в силу угрозы».

В прошлом году в российской акции «Бессмертный полк», проходившей 9 мая, поучаствовали более 12 миллионов человек. Тогда шествие состоялось в традиционном формате после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса. В 2020 и 2021 годах акция проводилась в онлайн-формате.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 24 апр
    в пандемию так было
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