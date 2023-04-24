Папа Римский призвал прекратить насилие и начать диалог в Судане

Во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане Папа Римский Франциск назвал ситуацию в Судане серьезной и призвал к скорейшему разрешению конфликта в стране.



— Я вновь призываю к скорейшему прекращению насилия и началу диалога. Давайте все помолимся за наших братьев и сестер в Судане, — передает ТАСС его слова.

В Судане начались столкновения между армией и силами быстрого реагирования (спецназом). Каждая из сторон обвиняет другую в нападении: так, армия утверждает, что спецназ напал на ее штаб, а силы быстрого реагирования, что нападение было на их штаб в Хартуме.

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН временно остановила свою работу в Судане. В ходе столкновений были убиты трое сотрудников организации при исполнении своих служебных обязанностей.

Фото: скриншот видео

Власти стран мира призывают своих граждан сохранять спокойствие и не выходить из дома, также им предлагается эвакуация. Италия начала операцию эвакуации около 200 гражданских лиц из Судана. Эвакуируют своих граждан и власти ФРГ, Нидерландов, Великобритании, Китая, США и Франции.

На фоне боевых столкновений управление гражданской авиации Судана распорядилось продлить ограничения на полеты в воздушном пространстве страны до 30 апреля.



Посольство РФ назвало обстановку в Хартуме неспокойной и рекомендовало российским гражданам оставаться дома и не подходить к окнам в связи с боевыми столкновениями.

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Илина Хакимова