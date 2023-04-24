Экс-президент США Трамп анонсировал выход своей новой книги

Бывший президент США Дональд Трамп анонсировал выход своей новой книги, в которой есть эксклюзивные письма, фотографии и комментарии бывшего главы Америки.



— Моя новая книга выходит на следующей неделе! Невероятная коллекция писем, фотографий и моих комментариев ко всему этому, — написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.

Книга получила название «Письма Трампу», купить ее можно будет уже с 25 апреля за $99, а с подписью самого экс-президента — $399.

К слову, помимо этого события, политика ожидает и другое, менее радостное — американская журналистка и писательница Джин Кэрролл, утверждавшая, что Трамп изнасиловал ее в примерочной нью-йоркского магазина в 1995 году, решила возродить свой иск по этому делу.

Сам Трамп, который вряд ли примет участие в суде, назвал обвинения «полной аферой».

В конце марта большое жюри в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Экс-президенту США по совокупности предъявленных ему обвинений грозит до 136 лет тюрьмы. Напомним, с Трампа сняли формальный арест. Известно, что он не признал вину по 34 пунктам обвинения.

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Илина Хакимова