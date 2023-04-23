CAS объединил в одно производство иски WADA, РУСАДА и ISU по делу Валиевой

Фото: скриншот трансляции Первого канала (архив)

Спортивный арбитражный суд (CAS) объединил в одно производство апелляции Всемирного антидопингового агентства (WADA), Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и иск Международного союза конькобежцев (ISU) по делу фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе CAS.

— Все три апелляции будут рассматриваться одновременно, — отметил представитель CAS.

В феврале Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой. В организации сочли выводы по делу спортсменки из Казани «неверными».

Фото: скриншот трансляции Первого канала (архив)

В том же месяце в Международном агентстве тестирования (ITA) заявили, что взятая в декабре допинг-проба Камилы Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Разгоревшийся скандал не помешал фигуристке показать в короткой программе на Олимпиаде в Пекине наилучший результат — 82,16 балла.

Олимпийской чемпионкой в одиночном катании в итоге стала россиянка Анна Щербакова. Серебряную медаль завоевала Александра Трусова, бронзовую — японка Каори Сакамото. Камила Валиева практически в самом начале выступления упала и исполнила свою программу с ошибками. Она уехала из Пекина с четвертым местом.

В июне российские врачи исследовали эффективность триметазидина в спорте. Специалисты указали на отсутствие эмпирических научных данных, подтверждающих эффективность триметазидина у здоровых людей в качестве фармакологического средства для улучшения толерантности к физической нагрузке.

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Елизавета Пуншева