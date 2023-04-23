В Татарстане заболеваемость коронавирусом за неделю снизилась почти на пятую часть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане с 17 по 23 апреля зарегистрировали 285 случаев заражения коронавирусом, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 19,7%.

За предыдущую неделю — с 10 по 16 апреля — в Татарстане подтвердилось 355 случаев коронавируса. Наибольший суточный прирост в этом месяце зарегистрировали 1 апреля — 121 заболевший.

В общей сложности с начала пандемии в Татарстане выявили 205 019 случаев заражения COVID-19, в том числе 36 за последние сутки. Вылечились от него за весь период 202 323 жителя республики. Умерли 2 010 татарстанцев.

Фото: realnoevremya.ru

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Главные новости о COVID-19 за неделю с 17 по 23 марта читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Демина