Число случаев COVID-19 в Татарстане превысило 205 тысяч
В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 36 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 15 человек, информирует федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Всего на 23 апреля в Татарстане зарегистрировано 205 019 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 202 323 человека. За сутки от коронавируса не вылечился ни один житель республики.
Умерли за весь период 2 010 татарстанцев. За последние сутки летальных случаев не зарегистрировано.
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