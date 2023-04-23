Число случаев COVID-19 в Татарстане превысило 205 тысяч

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 36 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 15 человек, информирует федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 23 апреля в Татарстане зарегистрировано 205 019 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 202 323 человека. За сутки от коронавируса не вылечился ни один житель республики.

Умерли за весь период 2 010 татарстанцев. За последние сутки летальных случаев не зарегистрировано.

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Илина Хакимова