В Казахстане в Трудовом кодексе появится норма о четырехдневной рабочей неделе

В Казахстане с 1 июля в Трудовом кодексе появится норма о возможности установки работодателем четырехдневной рабочей недели для сотрудников. Поправки были внесены к статье кодекса о режиме рабочего времени, их подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.



— По соглашению сторон в трудовом договоре допускается установление четырехдневной рабочей недели с правом чередования с пятидневной или шестидневной рабочей неделей, — сказано в документе.

Там также указывается, что на отдельных производствах при необходимости могут быть установлены пятидневная и четырехдневная рабочие недели одновременно в различные недели.

Фото: flickr.com

При любом режиме рабочей недели общим выходным днем является воскресенье. Второй или третий выходной день при пятидневной и (или) четырехдневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или правилами трудового распорядка.

В апреле прошлого года заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался за введение четырехдневной рабочей недели. Он заявил, что такое сокращение рабочих дней должно быть постепенным и основываться на экономической логике. По его словам, такую возможность необходимо дать тем работодателям, которые к этому готовы. Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов не одобрил его идею, сообщив, что в России наблюдается дефицит рабочей силы, особенно высокопрофессиональных кадров.



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Илина Хакимова