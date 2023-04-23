Страны G7 поддержали полную реализацию, продление и расширение зерновой сделки

Страны G7 поддерживают полную реализацию, продление срока действия и расширение зерновой сделки. Об этом они заявили после состоявшихся 22—23 апреля в Миядзаки переговоров министров по вопросам сельского хозяйства объединения.

Министры также заявили о готовности «Большой семерки» оказать поддержку Украине в области восстановления объектов сельскохозяйственной инфраструктуры.

Объединение намерено помогать Киеву в сфере предоставления украинским фермерам финансового обеспечения. Также страны G7 собираются оказать помощь в вопросе разминирования сельскохозяйственных угодий.

Фото: pxhere.com

Министры заявили и о готовности оказывать поддержку развивающимся странам в области повышения устойчивости и стабильности их сельскохозяйственных и пищевых отраслей.

Отметим, что страны Группы семи считают инновации в агропромышленных технологиях необходимыми в вопросе устойчивости в сельскохозяйственном и продовольственном секторах. ТАСС сообщает, что министры намерены создать и более жизнеспособную систему сельского хозяйства, которая позволит снизить объемы загрязнения и продовольственных потерь.

Накануне Польша запретила импорт сельскохозяйственной продукции с Украины до 30 июня 2023 года. Позже аналогичное заявление сделала и Венгрия, которая также до 30 июня 2023 года запретила импорт зерна, масличных культур и ряда других сельхозпродуктов с Украины.

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Илина Хакимова