Венгрия и Польша запретили ввоз украинской сельхозпродукции

Польша запретила импорт сельскохозяйственной продукции с Украины до 30 июня 2023 года, соответствующее распоряжение министра развития и технологии страны опубликовано в «Законодательном вестнике».

Позже аналогичное заявление сделала и Венгрия, которая также до 30 июня 2023 года запретила импорт зерна, масличных культур и ряда других сельхозпродуктов с Украины, о чем заявил венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь.

— Правительство (Венгрии) привержено отстаиванию интересов венгерского фермерского сообщества, поэтому в отсутствие значимых мер ЕС оно временно, подобно Польше, запрещает импорт зерна и масличных культур, а также ряда других сельскохозяйственных продуктов, производимых на Украине или поступающих оттуда, в Венгрию, — сказал Надь.

По его словам, если беспошлинный ввоз украинского зерна, масличных культур, мяса птицы, яиц и меда продолжится, то венгерскому сельскому хозяйству будет нанесен такой серьезный ущерб, что предотвратить его будет возможно лишь чрезвычайными мерами.

Украина предлагает расширить зерновую сделку на порты Николаевской области, заявил представитель Украины при всемирной организации Сергей Кислица. По его словам, зерновую сделку следует продлить на бессрочный период. Позже представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик подтвердил продление зерновой сделки на 60 дней. Он призвал увеличить усилия по ее исполнению и исполнять обе части договоренностей.



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Илина Хакимова