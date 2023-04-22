Президент Бразилии временно отказался посещать Россию и Украину

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, что не планирует государственные визиты в Москву и Киев до тех пор, пока не будут созданы условия для прекращения конфликта. Об этом пишет RT со ссылкой на Diário de Notícias.

Лула да Силва считает, что нужно создать группу стран, которые сядут за стол переговоров и с Украиной, и с Россией.

Фото: commons.wikimedia.org

На прошлой неделе Луис Инасиу Лула да Силва призвал США прекратить «поощрять» конфликт на Украине, а другие страны — перестать отправлять оружие Киеву. Он отметил, что США и Европа должны начать говорить о мире.

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Айрат Назипов