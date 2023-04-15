Президент Бразилии призвал США «перестать поощрять конфликт» на Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал США прекратить «поощрять» конфликт на Украине и призвал другие страны перестать отправлять оружие Киеву.

— Вчера мы подробно обсуждали с Си Цзиньпином необходимость формирования группы стран, желающих найти способ прийти к миру. То есть я обсуждал это и с европейцами. Я говорил об этом с европейцами, с американцами, говорил об этом вчера. Прежде всего необходимо убедить страны, которые поставляют оружие, остановиться, — передает его слова портал G1.

Он отметил, что США и Европа должны начать говорить о мире.

Фото: commons.wikimedia.org

В начале апреля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что мир «очень близок к новой войне». Он отметил, что подавляющее большинство стран-членов НАТО посылает оружие Украине вместо того, чтобы обсуждать мирные инициативы.



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Айрат Назипов