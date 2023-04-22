Нижнекамский «Нефтехимик» разгромил в гостях ФК «Акрон»
В матче 28-го тура Первой лиги «Нефтехимик» из Нижнекамска разгромил тольяттинский «Акрон». Матч, проходивший на стадионе «Кристалл» в Жигулевске, завершился уверенной победой татарстанской команды со счетом 0:3.
По голу забили Султан Джамилов (13-я минута), Константин Базелюк (40-я минута) и Вагиз Галиуллин (78-я минута).
Благодаря победе нижнекамский клуб поднялся в турнирной таблице на 7-е место. В активе у нижнекамской команды 39 очков.
В прошлом матче с аналогичным счетом команда Кирилла Новикова одолела дома «Краснодар-2». Тогда отличились: Богдан Зорин, Константин Базелюк и Максим Барсов.
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