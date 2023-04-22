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Нижнекамский «Нефтехимик» разгромил в гостях ФК «Акрон»

17:54, 22.04.2023 1
Нижнекамский «Нефтехимик» разгромил в гостях ФК «Акрон»
Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик»

В матче 28-го тура Первой лиги «Нефтехимик» из Нижнекамска разгромил тольяттинский «Акрон». Матч, проходивший на стадионе «Кристалл» в Жигулевске, завершился уверенной победой татарстанской команды со счетом 0:3.

По голу забили Султан Джамилов (13-я минута), Константин Базелюк (40-я минута) и Вагиз Галиуллин (78-я минута).

Благодаря победе нижнекамский клуб поднялся в турнирной таблице на 7-е место. В активе у нижнекамской команды 39 очков.

Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик»

В прошлом матче с аналогичным счетом команда Кирилла Новикова одолела дома «Краснодар-2». Тогда отличились: Богдан Зорин, Константин Базелюк и Максим Барсов.

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Айрат Назипов
СпортФутбол Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 22 апр
    Молодцы нижнекамцы! Так держать!
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