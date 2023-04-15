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Нижнекамский «Нефтехимик» разгромил дома «Краснодар-2»

19:53, 15.04.2023
Нижнекамский «Нефтехимик» разгромил дома «Краснодар-2»
Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик»

Футбольный клуб «Нефтехимик» уверенно справился на своем поле с ФК «Краснодар-2» в матче 27-го тура Первой лиги. Игра закончилась победой хозяев со счетом 3:0.

Счет в матче на 14-й минуте встречи открыл Богдан Зорин. Его одноклубник Константин Базелюк удвоил преимущество хозяев на 33-й минуте игры.

Последний гол в матче забил Максим Барсов. Он отличился на 50-й минуте игры.

Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик»

С таким же счетом казанский «Рубин» разгромил ярославский «Шинник». Подопечные Рашида Рахимова расположились на втором месте в турнирной таблице, тогда как «Нефтехимик» — на 10-м.

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Айрат Назипов
СпортФутбол Татарстан

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