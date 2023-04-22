Следующая неделя в Татарстане начнется с потепления до +23 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В начале последней недели апреля в Татарстане сохранится теплая погода. Гидрометцентр республики прогнозируется в дневное время до +23 градусов.

В понедельник, 24 апреля, осадков в Татарстане не ожидается. Синоптики прогнозируют переменную облачность и ветер западной четверти порывами 3—8 м/с. Ночью температуры воздуха составят от +2 до +7 градусов, днем — от +18 до +23°С.

Днем во вторник, 25 апреля, в Татарстане местами возможен небольшой дождь. Порывы юго-западного, южного ветра могут усиливаться до 13 м/с.

В ночь на вторник в республике прогнозируется от +3 до +8 градусов. Днем вновь потеплеет до 18—23°С.

Напомним, в начале следующей недели в Казани завершится отопительный сезон. Решение принято в связи с «наступлением устойчивых положительных температур воздуха».



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Татьяна Демина