В Белоруссии утвердили соглашение с Россией о единой промышленной политике

Совет министров Белоруссии утвердил соглашение между белорусским и российским правительствами о единой промышленной политике. Документ опубликован на национальном правовом портале.

— Утвердить Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о единой промышленной политике, подписанное в г. Москве 15 февраля 2023 года, — сказано в документе.

Координировать реализацию соглашения будет Министерство промышленности. Кроме того, правительство поручило Министерству иностранных дел направить уведомление о выполнении Белоруссией внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения.

Фото: pravo.by

Напомним, на прошлой неделе раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Белоруссию. В ходе встречи с руководством страны он обсудил вопросы увеличения товарооборота и номенклатуры. Татарстанский лидер обозначил заинтересованность в поставках продукции крупных промышленных компаний. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отдельно отметил готовность сотрудничать в части поставок компонентов для производства Ту-214.

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Айрат Назипов